Геннадий Чеботарев в рамках марафона поблагодарил мать бойца СВО за воспитание сына

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мать участника специальной военной операции Софью Мурсакаевну за воспитание сына-бойца СВО поблагодарил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он позвонил ей в рамках акции "Марафон звонков героям", инициированной главой региона 9 декабря.

"В День Героев Отечества от всей души хотели бы поблагодарить за воспитание сына Александра, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Он гвардии боец. Вы, действительно, воспитали патриота. Сейчас он освобождает наши земли от неонацистов, от тех, кто посягает на суверинитет, независимость России, отстаивает будущее страны", — сказал в телефонном разговоре Геннадий Чеботарев.

Он поздравил мать бойца СВО с праздником, пожелал ей крепкого здоровья, терпения, выдержки, чтобы ее сын вернулся целым и невредимым с победой.

"Все, кто находятся в зоне специальной военной операции, — истинные герои. Ваш сын в том числе", — заключил председатель Общественной палаты Тюменской области.

Инна Пахомова