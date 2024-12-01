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Глава Тюмени Максим Афанасьев навестил раненых бойцов СВО

Общество, 19:21 11 декабря 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Госпиталь, где проходят лечение земляки-военнослужащие, посетил глава Тюмени Максим Афанасьев с Героем России, полковником Рустамом Сейфуллиным и участником СВО Игорем.

В ходе визита они пообщались с бойцами, передали им фрукты и сладости.

“Как сказал наш герой: "Тело можно ранить, но дух — нельзя. Дух воина — это стальной щит России". На своем примере Рустам Галиевич продемонстрировал, как важно не терять веру в собственные силы и не падать духом. Мы обменялись с военнослужащими контактами и договорились поддерживать связь. В случае необходимости им будет оказана помощь”, – написал в своем Telegram-канале Максим Афанасьев.

Мэр пожалел воинам скорейшего выздоровления.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

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# Максим Афанасьев , СВО

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