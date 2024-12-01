Первые итоги программы по управлению операционной деятельностью подвели в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Первые итоги реализации программы "Система менеджмента операционной деятельности" подвели на круглом столе в Институте дополнительного и дистанционного образования Тюменского индустриального университета.

Обучение по программе завершили 23 человека. В пилотную группу слушателей вошли сотрудники из числа инженерно-технического состава и руководителей ряда организаций нефтегазовой отрасли, включая представителей дочерних обществ ПАО "Газпром нефть", сообщает пресс-служба вуза.

Образовательная программа реализована в рамках процедуры признания компетентности ТИУ в качестве учебного центра Системы добровольной сертификации АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ). Институт объединяет нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании для совместной работы над отраслевыми стандартами и созданием системы оценки соответствия качества.

"Мы вместе с ИНТИ являемся инициаторами создания учебных центров по развитию компетенций подрядных, экспертных организаций, которые проводят сертификацию по трем стандартам, в рамках которых организация может развивать свою систему управления для повышения собственной эффективности, – рассказал руководитель программы управления по развитию СУОД ПАО "Газпром нефть" Андрей Ракитин. – Как привлеченные эксперты ИНТИ мы помогаем вузу доработать программу, чтобы она была максимально эффективной и помогала организациям развивать собственные системы управления".

Эксперт отметил, что Тюменский индустриальный университет входит в тройку базовых вузов – лидеров в обучении по системам менеджмента в России. Участниками программы являются также Омский государственный технический университет и Томский политехнический университет.

Программа повышения квалификации "Система менеджмента операционной деятельности" направлена на развитие компетенций в части менеджмента операционной деятельности организаций на основе системного подхода, применения основных инструментов развития СМОД и внедрения культурных непрерывных улучшений.

"Программа разработана на основе профессиональных стандартов "Специалист по процессному управлению" и "Специалист по управлению рисками" с учетом требований стандартов СТО ИНТИ, – рассказала руководитель программы, профессор кафедры менеджмента в отраслях ТЭК Елена Дебердиева. – В ходе обучения слушатели познакомились с основными понятиями, структурой и стандартами управления операционной деятельностью, изучили вопросы управления производственными процессами, надежности и производственной безопасности, прошли тренинг "Фабрика процессов". Все дисциплины нацелены на повышение эффективности и постоянное улучшение деятельности организации".

Слушателям вручили сертификаты, также они поделились впечатлениями, рассказали о своем опыте и услышали мнение экспертов.