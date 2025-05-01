Тюменцев научат создавать лекарственные препараты на фестивале "Субботник на аптекарском огороде"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Субботник на аптекарском огороде" пройдет на территории питомника лекарственных растений Института фармации ТМУ 30 мая. Событие является частью проекта "Путь к фармации", который знакомит школьников с профессиями "провизор" и "фармацевт".

Эковолонтерский отряд "Ботва" подготовил насыщенную программу. Участников ждут мастер-классы от экосообществ Тюменской области, активности от спонсоров и партнёров, игра по созданию собственного лекарственного препарата, от сбора сырья до технологии изготовления препарата. При желании гости фестиваля будут вовлечены в работу по обустройству питомника.

Мероприятие состоится с 10 до 14 часов, сообщает пресс-служба вуза.

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