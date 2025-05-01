Тюменцев научат создавать лекарственные препараты на фестивале "Субботник на аптекарском огороде"
Фестиваль "Субботник на аптекарском огороде" пройдет на территории питомника лекарственных растений Института фармации ТМУ 30 мая. Событие является частью проекта "Путь к фармации", который знакомит школьников с профессиями "провизор" и "фармацевт".
Эковолонтерский отряд "Ботва" подготовил насыщенную программу. Участников ждут мастер-классы от экосообществ Тюменской области, активности от спонсоров и партнёров, игра по созданию собственного лекарственного препарата, от сбора сырья до технологии изготовления препарата. При желании гости фестиваля будут вовлечены в работу по обустройству питомника.
Мероприятие состоится с 10 до 14 часов, сообщает пресс-служба вуза.
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