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30 мая - события дня

Общество, 17:56 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание гордумы VIII созыва. 18+

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется форум "Голос женского бизнеса". 12+

В Тюмени в 15 часов в региональном центре "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14А) начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. 0+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города имени А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча "Завод, выпускавший торпедные катера" в рамках проекта "Труженики тыла". 12+

В Тюмени в 17 часов 30 минут а Центральной площади, (ул. Володарского, 45) начнется пресс-подход, посвященный второму джазовому фестивалю FABRIC JAZZ. 12+

В п. Боровский в 10 часов на стадионе спортивной школы Тюменского района начнутся региональные соревнования по лапте. 6+

Интересное в этот день:

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1712 — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.

1900 — на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретённый им прибор — телеграфон.

1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.

1959 — на острове Уайт прошло первое испытание судна на воздушной подушке.

1965 — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва-Стокгольм и Москва-Осло.

1971 — запуск АМС "Маринер-9" к Марсу.

1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.

2020 — SpaceX DM-2: из Космического центра Кеннеди запущен частный пилотируемый космический корабль Dragon 2.

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