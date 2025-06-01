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Тюменская область вошла в топ-30 по количеству финалистов спецпроекта "Всегда готов!

Общество, 17:46 24 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-30 по количеству финалистов спецпроекта "Всегда готов!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Спецпроекта был разработан к 100-летию пионерского движения. Более 1 тыс. 200 участников со всей страны успешно справились с первым творческим испытанием и прошли в финал, в их числе 16 представителей Тюменской области.

Финальный конкурсный этап — творческое задание. Тюменцам предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему "Мои источники вдохновения".

Победители спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу по созданию UGC-контента в новый корпус Мастерской управления "Сенеж" города Солнечногорск. Также они получат мерч спецпроекта.

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