Патриотический марш в честь 68-ой годовщины ТВВИКУ прошел в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Военно-патриотический марш, посвященный 68-ой годовщине ТВВИКУ, прошел в Тюменском районе, сообщает информационный центр правительства региона.

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова уже в третий раз следуют по историческим местам сражений Ермака и его дружины. Под руководством преподавателей они проходят маршрут от Тобольска до Тюмени по трем рекам: Туре, Тоболу и Иртышу — с выходами на сушу в с. Каскара, Созоново и Покровское, дер. Тоболтура.

24 ипюня обучающиеся ТВВИКУ высадились на берегу Туры в с. Созоново.

У памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел торжественный митинг и возложение цветов. Почтить память героев тюменской земли собрались школьники, представители старшего поколения, слушатели специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, юнармейцы и неравнодушные жители села.

После торжественной части участники посетили паром, сооруженный из понтонных переправ, где смогли ознакомиться с военной техникой и вооружением инженерных войск: снаряжением, боеприпасами и миноискателями.