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Санатории Тюменской области приняли 49 тысяч постояльцев

Экономика, 17:13 24 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

49 тыс. отдыхающих приняли санатории Тюменской области за первые четыре месяца 2025 г. Это на 7 % больше, чем годом ранее, при том что в целом по стране количество отдыхающих в здравницах снизилось на 1,1 %. Такие данные привел портал бронирования Санатории-России.рф.

По оценке члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения. В ряде ключевых регионов наблюдается заметное снижение потока отдыхающих. Возобновления роста возможно при увеличение номерного фонда в санаториях или предложение доступных программ оздоровления в межсезонье.

Отметим, что Тюменская область заняла девятое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 г. В первую восьмерку вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан и Пермский край.

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# медицинский туризм , санатории

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