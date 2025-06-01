Благоустройство Спортивного сквера в Тобольске завершат в сентябре

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Работы по обустройству Спортивного сквера в Тобольске планируется завершить в сентябре. Как сообщил по итогам визита на объект глава города Петр Вагин, укладка кабеля, устройство бордюрного камня, подготовка тротуаров под асфальтирование здесь завершены на 60%, укладка бетонной плитки – на 40%. Завершена подготовка основания под сцену и площадку для стритбола, малые архитектурные формы и уличная мебель уже готовы.

"Сквер Спортивный – территория для активного отдыха. Срок сдачи объекта - конец сентября. После завершения строительства обязательно высадим новые деревья и кустарники, чтобы сквер стал еще зеленее и комфортнее", - написал Петр Вагин.

Также он посетил Земляной вал, где ведется возрождение исторического объекта. Здесь специалисты начали устраивать деревянный настил и лестницы. Реставраторы обещают закончить работу в конце октября.

"Наша задача – не просто сохранить исторический облик, но и сделать его безопасным и удобным для жителей и гостей города", - добавил глава Тобольска, отметив, что на обоих объектах работы организованы по программе развития городской среды "Тобольск настоящий" совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.