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Тюменские студенты заняли четвертое место в соревнованиях по робототехнике

Общество, 13:31 11 декабря 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ заняли четвертое место на соревнованиях в формате Robotics Skills, которые проводились совместно с кластером "Креономика" в период "Российской недели роботизации", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Я считаю, что для своего первого участия в таких соревнованиях студенты показали достойный результат. Команда успешно продемонстрировала свои навыки в области автоматизации и роботизации производства", - сказал тим-лидер команды Виктор Зырянов.

В 2024 году чемпионат охватил четыре компетенции: "промышленная робототехника", "мобильная робототехника", "цифровое производство и роботизированная сварка".

"Проверили на практике свои компетенции в области планирования и автоматизации производственного пространства. Нашей задачей стало создание процесса по сборке роботов-манипуляторов и захвата для него. Кроме этого, мы выполнили настройку 3D принтера и придумали код управляющей программы для робота-манипулятора. В завершение задания мы должны были провести экономический расчёт созданной планировки и представить её обоснование экспертам", — добавил магистрант второго курса направления "Робототехника и автономные системы" Иван Ниценков.

Отметим, в соревнованиях приняли участие команды из восьми университетов России и Казахстана.

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# робототехника , ТюмГУ

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