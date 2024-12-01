В шорт-лист тюменской премии креативных предпринимателей "Связи" попали 33 проекта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 проекта вошли в шорт-лист тюменской премии креативных предпринимателей "Связи". Победителей назовут 13 декабря, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

"Премия креативных индустрий создана для продвижения местных брендов. При определении лауреатов премии мы старались поддержать в первую очередь проекты, которые, помимо коммерческой составляющей, имеют еще и социальную значимость. Мы проверяли проекты на формальное соответствие креативным индустриям. Затем перед нами стояла задача выявить наиболее узнаваемые проекты, которые повлияли на имидж креативных индустрий и на развитие конкретного направления в регионе", - рассказал гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

Всего на конкурс поступило более 100 заявок. Тюменцы номинировали не только собственные проекты, но и третьих лиц. Все номинации кросс-отраслевые, отметили организаторы.

"У нас появились новые номинации, например, креативные индустрии, развивающие семейные ценности; территории. И в них мы получили интересных участников", - заметил Краев.

В число экспертов премии вошли представители различных областей креативного предпринимательства, органов власти, организаций, поддерживающих бизнес, а также СМИ. Они оценили вклад каждого участника и проекта в экономическое и социальное развитие региона.

Победителей премии "Связи" назовут 13 декабря.

Полный список претендентов доступен по ссылке.