Тюменцы могут ознакомиться со стратегией развития креативных индустрий региона

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стратегию развития креативных индустрий Тюменской области до 2030 года разместили на инвестиционном портале региона. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

Стратегия определяет ключевые показатели развития креативных индустрий, в частности вклад в валовый региональный продукт, занятость в креативных индустриях, объем экспорта.

О разработке документа в послании к Тюменской областной думе рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.