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Тюменские биатлонисты и лыжники завоевали награды всероссийских соревнований

Спорт, 17:04 15 декабря 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С наградами всероссийских соревнований поздравил тюменских биатлонистов и лыжников губернатор Александр Моор.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, биатлонистка Виктория Сливко стала лучшей на "Ижевской винтовке" сразу в двух дисциплинах: спринте и гонке преследования. "Для Вики этот турнир вообще получился очень удачным. У нее в Удмуртии три награды. Два золота и бронза", - отметил глава региона.

Медали на этапе Кубка России в Пермском крае завоевали и лыжники. Золото в спринте у Александра Терентьева, серебро у Татьяны Сориной. В гонке преследования отличилась Екатерина Смирнова, она пришла к финишу вторая.

"Поздравляю спортсменов и тренеров! Так держать!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , биатлон , лыжный спорт

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