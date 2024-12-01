Тюменские биатлонисты и лыжники завоевали награды всероссийских соревнований

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С наградами всероссийских соревнований поздравил тюменских биатлонистов и лыжников губернатор Александр Моор.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, биатлонистка Виктория Сливко стала лучшей на "Ижевской винтовке" сразу в двух дисциплинах: спринте и гонке преследования. "Для Вики этот турнир вообще получился очень удачным. У нее в Удмуртии три награды. Два золота и бронза", - отметил глава региона.

Медали на этапе Кубка России в Пермском крае завоевали и лыжники. Золото в спринте у Александра Терентьева, серебро у Татьяны Сориной. В гонке преследования отличилась Екатерина Смирнова, она пришла к финишу вторая.

"Поздравляю спортсменов и тренеров! Так держать!", - сказал Александр Моор.