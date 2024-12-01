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На 73,4 балла написали этнодиктант жители Тюменской области

Общество, 13:31 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 тыс. 325 тюменцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте. Средняя оценка за Этнодиктант в Тюменской области — 73,4 балла, сообщает информационный центр регионального правительства.

Акция состоялась одновременно во всех субъектах России и в 170 странах, где свои знания об истории, традициях и культуре народов России проверили 3 млн 574 тыс. человек. Результат среди всех участников составил 69,6 балла.

Правильные ответы с исторической справкой уже опубликованы на официальном сайте акции, там же можно скачать сертификат участника.

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# Большой этнографический диктант

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