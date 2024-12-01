На 73,4 балла написали этнодиктант жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 тыс. 325 тюменцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте. Средняя оценка за Этнодиктант в Тюменской области — 73,4 балла, сообщает информационный центр регионального правительства.

Акция состоялась одновременно во всех субъектах России и в 170 странах, где свои знания об истории, традициях и культуре народов России проверили 3 млн 574 тыс. человек. Результат среди всех участников составил 69,6 балла.

Правильные ответы с исторической справкой уже опубликованы на официальном сайте акции, там же можно скачать сертификат участника.