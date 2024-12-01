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Женщины чаще мужчин передаривают новогодние подарки

Общество, 08:51 18 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 % россиянок передаривают новогодние подарки. Лишь 35 % мужчин решают таким образом избавиться от презентов, сообщает итоги опроса "Авито".

Почти половина – 45 % респондентов — признались, что больше всего любят подарки-сюрпризы и не хотят, чтобы презент был предсказуемым. Что-то из своего списка предпочитают получать 17 %.

Каждый второй заказывает новогодние подарки онлайн. 19 % мужчин и 15 % женщин выбирает их на рынках и ярмарках. Каждый пятый старается купить что-то на распродажах, которые обычно начинаются в ноябре и проходят вплоть до праздников.

Покупать подарки в основном начинают в начале декабря. Женщины заготавливают презенты за пару месяцев до праздников. Однако почти треть опрошенных закупаются за неделю до Нового года. Такую тактику выбирают в основном мужчины.

Большая часть респондентов тратят на один подарок до 5 тыс. рублей. Мужчины готовы на эти цели выделить чуть больше – 6,2 тыс. рублей.

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# Новый год , опрос , подарки

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