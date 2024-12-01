В Тюмени назвали лучших в конкурсе "Тюмень спортивная-2024"

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Мжельский | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Мжельский

Более 100 тюменцев наградили на подведении итогов городского конкурса физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная 2024", который прошел в 36-й раз в Тюмени 16 декабря. Победителей поздравили глава Тюмени Максим Афанасьев, российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр Евгений Гараничев и участник программы "Время героев", кавалер трёх Орденов Мужества, участник СВО Виктор Квасов.

"Сегодня мы награждаем лучших из лучших. Мы выбрали лучшие команды по игровым, по олимпийским и не олимпийским видам спорта, единоборствам. Хочу сказать, что мы также отметили журналистов, которые освещают наши спортивные мероприятия. В этом году мы возродили номинацию "Лучшая спортивная семья". У нас очень много спортивных семей", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич.

Отметим, в 2024 году на конкурс поступило 423 заявки. Лучших выбрали в 15 номинациях. Среди них "Лучшая спортивная команда, юношеская и взрослая", "Лучшая городская федерация по видам спорта", "Лучший волонтер в сфере физической культуры и спорта", "Лучшее освещение в средствах массовой информации" и другие.

"Тюмень активно развивается. Мы ежегодно создаем новую инфраструктуру благодаря национальным проектам, благодаря нашему губернатору Александру Моору. В четвертом квартале мы открыли многофункциональный спортивный комплекс "Юность", ледовый Дворец "Рубиновец" и другие объекты. Каждый год в городе проектируют и создают общественные пространства для возможности увеличения количества жителей, которые могут заниматься спортом и физкультурой", - добавил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев и Евгений Гараничев вручили награды победителям в номинациях "Гордость Тюмени" и "За преданность спорту". Для участников и гостей праздника также выступали тюменские артисты.

Юлия Божок