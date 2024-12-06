В Тюмени открыли новый крытый каток на улице Народной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый крытый каток на ул. Народной открыли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор 6 декабря. Символическим вбрасыванием шайбы они начали товарищеский хоккейный матч между воспитанниками спортшколы "Рубин".

Спорткомплекс "Рубиновец" был возведен за 1 год и 9 месяцев. Его общая площадь - более 4 тыс. кв. м. Объект предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в том числе для спортсменов-инвалидов.

"Мы сегодня ознакомились с тренажерным залом, где есть адаптивные тренажеры, посмотрели место тренировки по следж-хоккею. Все дело в том, что в 2025 году пройдет Кубок "Защитников Отечества" по зимним видам спорта, где мы участвуем. Наша команда как раз на базе этого комплекса будет готовиться к нему, проводить тренировки в зале. И я скажу, что здесь действительно все предусмотрено, все замечательно", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" лейтенант Равиль Курмакаев.

Комплекс вмещает до 175 человек. В здании есть место для следж-хоккея, тренажерный зал, фиджитал-центр. На ледовой арене 28 на 58 метров смогут заниматься до 50 человек одновременно.

В здании расположены буфет, медпункт, пункт проката спортивного инвентаря, прачечная самообслуживания для стирки и сушки спортивной одежды.

"Мы долго ждали, когда нам построят этот каток. Я многодетная мама, у меня дочка Алена и двое сыновей хоккеистов - Егор и Артем. Переехали из Заводоуковска в Тюмени и специально сняли тут поближе квартиру для того, чтобы у меня дети играли здесь в хоккей. Они у меня целеустремленные, стараются, хотят чего-то добиться, поэтому мы их поддерживаем. Сегодня, кстати, пришли болеть за них на матч", - поделилась историей Дарья Кетова.

В завершение осмотра спортивного комплекса Александр Моор и Дмитрий Чернышенко оставили автографы на спортивной форме. Также им подарили игрушку-талисман сибирского соболя.

Отметим, крытый ледовый каток построен в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования".

Виктория Макарова