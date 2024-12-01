Тюменские школьники могут бесплатно обучиться основам программирования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников ждут на курсах Центра робототехники и АСУ по нескольким направлениям. Обучение по всем программам бесплатное. Занятия начнутся с 20 января 2025 г., сообщает региональный департамент информатизации.

Учащимся доступны основы веб-разработки, модуль 2 - курс, где дети познакомятся с CSS-стилями, синтаксисом JavaScript, разработкой элементов сайтов и другими основами веб-разработки.

Оставить заявку здесь.

Программирование робототехнических устройств и систем, модуль 2 - программа для школьников, интересующихся устройством и работой роботов, робототехнических систем, 3D-принтеров и лазерных станков. Заявки принимают по ссылке.

Введение в программирование на платформе Unity - курс для школьников, желающих освоить работу в среде Unity и изучить язык C# для разработки приложений для ПК и мобильных устройств.

Записаться здесь.