  • 20 декабря 202420.12.2024пятница
  • USD103,4207
    EUR107,9576
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменские школьники могут бесплатно обучиться основам программирования

Общество, 08:13 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников ждут на курсах Центра робототехники и АСУ по нескольким направлениям. Обучение по всем программам бесплатное. Занятия начнутся с 20 января 2025 г., сообщает региональный департамент информатизации.

Учащимся доступны основы веб-разработки, модуль 2 - курс, где дети познакомятся с CSS-стилями, синтаксисом JavaScript, разработкой элементов сайтов и другими основами веб-разработки.

Оставить заявку здесь.

Программирование робототехнических устройств и систем, модуль 2 - программа для школьников, интересующихся устройством и работой роботов, робототехнических систем, 3D-принтеров и лазерных станков. Заявки принимают по ссылке.

Введение в программирование на платформе Unity - курс для школьников, желающих освоить работу в среде Unity и изучить язык C# для разработки приложений для ПК и мобильных устройств.

Записаться здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# информатизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:12 20.12.2024Фестиваль косплея и молодежной культуры пройдет в Тюмени
10:01 20.12.2024Аллея снеговиков украсит новогоднюю Нижнюю Тавду
09:39 20.12.2024Тюменцы могут поддержать животных из приюта в новогодней акции
09:06 20.12.2024Около десяти тысяч жителей Тюменской области обратились в фонд "Защитники Отечества" за год