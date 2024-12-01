На нефтеперекачивающей станции в Тюменской области модернизировали автоматизированную систему управления

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муген-2" Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Микропроцессорная система автоматизации НПС предназначена для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции. Ранее действовавшая система находилась в работе с 2004 года. Цель модернизации – приведение системы автоматизации к действующим нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

Техническое перевооружение АСУТП позволило увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных и агрегатных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

В ходе работ смонтировано 242 первичных прибора, 33 приборных шкафа и стоек, оборудовано 4 автоматизированных рабочих места оператора. Построено 397 метров и отремонтировано 573 метра существующих кабельных эстакад, проложено более 64 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Также выполнен ремонт помещений местного диспетчерского пункта НПС "Муген-2".

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом – российского производства. Обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры. Все это позволяет повысить надежность работы оборудования, промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Усть – Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Юлия Майская