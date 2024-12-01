Тюменцев приглашают на новогоднее представление в Комсомольский сквер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Праздничная новогодняя программа "Приглашаем в сказку" пройдет в Комсомольском сквере 28 декабря. Тюменцев ждет театрализованное представление, подвижные игры, тематические викторины, победители которых получат памятные сувениры от организаторов праздника, сообщает пресс-служба ДК "Поиск".

Желающие смогут принять участие в соревнованиях по метанию валенка, поиграть с Бабушкой Ягой и ее помощниками. Для тюменцев подготовят фотозону с северным оленем. Можно будет прокатиться в упряжке с сибирскими хаски.

На мероприятии уже в шестой раз пройдет традиционный Парад саней. Завершится праздник новогодним хороводом вместе с Дедом Морозом.