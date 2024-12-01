21 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на корте рядом со спортивной школой "Рубин" (ул.

Мурманская, 31, стр. 1) начнутся соревнования по хоккею в валенках в рамках Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города. 12+

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Тура" (ул. Кедровая, 127а) начнется открытый новогодний турнир среди мальчиков по дзюдо. 6+

В Тюмени в 11 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся всероссийские состязания по биатлону. 12+

В Тюмени в 11 часов в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках "Открытия зимнего спортивного сезона 2024-2025 годов". 6+

В Тюмени в 14 часов в Тюменском колледже искусств (ул. Республики, 152) начнутся Дни казахской культуры. 6+

В Тюмени в 14 часов в центральной детской библиотеке им. В.П. Крапивина (ул. Харьковская, 48/2) начнется поэтический марафон "Зимнее. Любимое. Мое"

В Тюмени в 16 часов в ДШИ "Гармония" (ул. Заполярная, 9) начнется концерт композиторов-юбиляров "Дарите радость людям". 6+

В Тюмени в 16 часов в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнется квартирник "На Олимпе". 12+

В Тюмени в 17 часов на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября,23а, стр. 1) начнется новогодняя игровая программа со сказочными персонажами. 0+

В Тюмени в 18 часов на набережной у мультицентра "Контора Пароходства" начнется открытие катка. 6+

Интересное в этот день:

1891 — в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1898 — Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1899 — в России вышел первый номер журнала "Огонёк".

1925 — в Москве состоялся первый показ фильма "Броненосец Потёмкин".

1928 — основан город Тупансиретан в Бразилии.

1939 — начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России — завода № 402.

1941 — 4-я армия освободила город Будогощь.

1953 — открыта Сталиногорская детская железная дорога.

1965 — в СССР произведён запуск ИСЗ "Космос-101".

1966 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Луна-13".

1976 — катастрофа Ан-22 "Антей" в Брянской области.

1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.

1991 — упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

1995 — основан город Сан-Себастьян-ду-Анта в Бразилии.