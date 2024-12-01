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Тюменские компании из нефтегазового кластера нарастили объемы производства за год

Общество, 13:47 21 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многие тюменские промышленные компании, входящие в состав нефтегазового кластера, существенно нарастили объемы производства за год. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Например, на предприятии "Кенера" реализовали два крупных проекта – по производству буровых установок и систем верхнего привода, который используется на месторождениях.

"Ещё одним нашим достижением стала работа на шельфовых проектах. По завершению одного из них, по ремонту бурового оборудования, наша компания получила высокие оценки от заказчика, что позволило привлечь новые заказы. Большую роль в этом сыграла и выставочная деятельность: мы участвовали как в российских, так и в международных форумах и мероприятиях. В свою очередь, увеличение заказов влечёт за собой расширение самого производства. Как следствие, в этом году на заводе возведен сервисный цех", - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

Он добавил, что во многих контактах с потенциальными заказчиками большую роль играла помощь со стороны областного правительства, ТПП Тюменской области, Инвестагентства и центра поддержки экспорта. Особую роль в налаживании новых производственных связей играет и нефтегазовый кластер.

"Выстраивание производственных кооперационных цепочек, участие в выставочной деятельности, поиск международных контактов - все это вместе отличает кластерный подход к делу. Да, каждое из предприятий развивается в конкурентной среде. Однако тенденция последних лет - это партнёрство, благодаря которому доля импортозамещения существенно растёт, а также появляются новые конкурентоспособные технологии, вызывающие интерес, в том числе, на международных рынках", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

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# Андрей Пантелеев , нефтегазовый кластер

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