Вышел трейлер сериала "Романовы: преданность и предательство" по книге тюменского писателя

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Трейлер сериала "Романовы: преданность и предательство" по книге тюменского писателя Сергея Козлова опубликовала кинокомпании "SOLIVS".

Съемки проходят с марта 2024 г., часть эпизодов снимали в Тюменской области, в Тобольске. Выполнено 90 % работы над сериалом и 70 % – над полнометражной лентой, сообщает команда проекта.

Ключевые сцены с использованием современных спецэффектов сняли в 15 павильоне Мосфильма. Сюжет охватывает период с 1914 по 1918 годы, включая Первую мировую войну и последние события вокруг императора Николая II и его семьи.

Режиссёр киноленты Василий Чигинский. В главных ролях: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Дмитрий Дюжев и другие.

Премьера фильма "Романовы: Преданность и предательство" состоится в 2025 г.