Тюменский ученый оценил мобильность жителей Урало-Ишимского междуречья

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ученый ТюмГУ Денис Шарапов оценил мобильность представителей различных археологических культур, проживавших в степях и лесостепях Урало-Ишимского междуречья во II тысячелетии до нашей эры. Одни исследователи считают их кочевыми, другие - оседлыми скотоводами.

Археопочвовед, доктор философии (PhD), научный сотрудник междисциплинарного Института X-BIO ТюмГУ Денис Шарапов использовал восемь серий доказательств с привлечением данных более чем 40 археологических памятников. Так, он проанализировал элементы архитектуры поселений, скорость накопления материальных останков, состав стада, сезонность забоя животных, изотопный состав человеческих и животных останков, степень транспортабельности артефактов, признаки сенокосной деятельности, а также ритуальные аспекты жизни древних обществ.

Выяснено, что поселения люди заселяли круглый год. Если какие-то группы покидали их на длительные периоды времени, эти перемещения были незначительны, в радиусе 15 километров. Если и присутствовали группы кочевых скотоводов, они были немногочисленные (около 10 % от общего населения). То есть обитатели региона были оседлыми скотоводами.

Судя по всему, по данным тюменского исследователя, жить оседло людям позволяла заготовка сена бронзовыми серпами — практика, которая не наблюдалась ранее. В дополнение маленькая численность коллективов и благоприятная окружающая среда способствовали такому образу жизни.

Традиционно археологи связывают переход к оседлому образу жизни с возникновением земледелия. Однако в некоторых регионах мира возделывание сельскохозяйственных культур не было обязательным условием для появления круглогодичных поселений, как, например, на северо-западе современных США или в Японии. Выполненное исследование позволяет добавить зауральские степи современных России и Казахстана к этому небольшому списку.

Статья об исследовании под названием "The tyranny of nomadic ethnography: re-approaching Late Bronze Age (2100−1300 BCE) mobility in the central Eurasian steppes" "Тирания кочевнической этнографии: пересмотр степени мобильности в евразийских степях в бронзовом веке (2100−1300 гг. до нашей эры)" вышла в международном журнале "Journal of Anthropological Archaeology" (Q1).