Тюменцы под руководством приглашенных режиссеров создадут спектакли
Арт-резиденция "Форма" стартовала в тюменском мультицентре "Моя территория" 21 апреля. Участники под руководством приглашенных режиссеров будут создавать свои спектакли, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Тюменцев ждут на серию встреч ежедневно с 19 часов до 25 апреля. По окончании проекта пройдут показы на городских площадках.
Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+