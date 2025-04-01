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Тюменцы под руководством приглашенных режиссеров создадут спектакли

Общество, 17:32 21 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Арт-резиденция "Форма" стартовала в тюменском мультицентре "Моя территория" 21 апреля. Участники под руководством приглашенных режиссеров будут создавать свои спектакли, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Тюменцев ждут на серию встреч ежедневно с 19 часов до 25 апреля. По окончании проекта пройдут показы на городских площадках.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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