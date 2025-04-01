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В Тюменской области назвали реки и озера, где запрещено ловить рыбу весной

Общество, 17:43 21 апреля 2025

Нижнеобского территориального управления Росрыболовства | Фото: Нижнеобского территориального управления Росрыболовства

Реки и озера, в которых запрещено ловить рыбу весной, назвали в Тюменской области. Запрет на промышленную добычу водных биоресурсов ввели после схода ледового покрова, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

"Запретные районы для добычи, вылова водных биологических ресурсов: устье реки Тобол и участок реки от устья до пяти километров судового хода, озера Царево и Щучье-2 в Тобольском районе", - уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили о том, что рыбакам необходимо соблюдать правила. Запрещено ловить все виды водных биоресурсов на всех объектах, за исключением добычи одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом - фидером с берега, без использования плавсредств. Общее количество крючков не должно превышать две штуки на одного рыбака. Эти правила распространяются на срок от начала появления заберегов по 20 мая - в реках и в их пойменных системах. С 15 мая по 15 июня — в озерах, изолированных от речной системы.

Повсеместно запрещено ловить сибирского осетра, стерлядь, нельму, муксуна, артемии и их же на стадии цист.

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# браконьеры , запрет , Росрыболовство , рыбалка

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