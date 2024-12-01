Жители еще одной деревни Голышмановского округа смогут подключиться к газу в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Подключить домовладения к газовым сетям смогут жители д. Михайловка Голышмановского городского округа в 2025 г. Газопровод уже построен, идет работа по подведению распределительные сети к участкам.

Как рассказал глава муниципального образования Александр Ледаков, также в следующем году инвестор приступит к строительству газовой инфраструктуры в деревне Одина.

"Она включена в региональную программу газификации на 2024 – 2028 годы. Разработка проектной документации выполнена в текущем году. Строить сети газоснабжения должны начать в 2025 году", - уточнил сроки Александр Ледаков.

Он напомнил, что выплату в размере до 156 тыс. рублей могут получить льготники 49 категорий. В том числе участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, малоимущие, многодетные семьи, инвалиды. Средства можно направить на строительство газовых сетей в границах земельного участка и покупку оборудования. Для получения соцподдержки необходимо обратиться в администрацию по месту жительства.

Отметим, ранее администрация Голышмановского округа сообщала, что за девять месяцев 2024 г. объем индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании составил 8 тыс. 134 кв. м, что превышает показатель прошлого года на 168 %. Рост частного строительства связывают с социальной газификацией и дачной амнистией.

Оксана Корнеенкова