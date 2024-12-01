В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)", разработанный на основе отечественного сырья.

"Ракурс" – препарат двойного действия. Он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы, сообщается на сайте ФМБА России.

"Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента", - отмечено в сообщении.

Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан России. Препарат разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА в Димитровграде и имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.

Радионуклид 223Ra поставляет государственный научный центр "НИИ атомных реакторов" – крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики, входящий в научный дивизион госкорпорации "Росатом". Препарат применяется для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА подтверждает высокое звание флагмана протонной терапии в России. Если в 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в центре, составляло 350 человек в год, то за 2024 год уже пролечили 1 тыс. 10 человек.