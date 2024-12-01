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"Билетом банка приколов" тюменец расплатился за покупку магазине

Происшествия, 17:44 28 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Билетом банка приколов" тюменец расплатился за покупку магазине и был задержан сотрудниками полиции, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию Тюмени обратились представители продуктового магазина, где посетитель расплатился купюрой "Банка приколов".

В торговой точке на ул. Григория Алексеева мужчина приобрел продукты и получил сдачу в размере 4 тыс. рублей от продавца, не заметившей, что пятитысячная купюра ненастоящая.

Участковый изучил записи с камер видеонаблюдения и задержал 64-летнего тюменца. Мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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