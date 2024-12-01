Сергей Козлов посоветовал список книг для чтения в праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Список книг для чтения в праздники с детьми и внуками посоветовал российский писатель, редактор журнала "Сибирское богатство" Сергей Козлов.

По его словам, начать можно с классических новогодних историй, которые собраны в одноименных сборниках. Обычно под праздники такие книги стоят на специальных стендах. Чудеса там с первых страниц – "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя, и пронзительная история "Мальчик у Христа на елке" Федора Достоевского. Святочные рассказы самого русского писателя Николая Лескова. Но и "более светские" классики там присутствуют: Антон Чехов, Александр Куприн, Александр Грин, Валерий Брюсов и Леонид Андреев… Уверен, многие из вас даже не знают удивительную историю от Валерия Брюсова "Дитя и безумец" - о том, как они шли поклониться младенцу Христу… Так что и детям классику откроете и для себя новое найдете.

"А если хочется чего-то посовременнее, то следует открыть сборник современных авторов "Рождественское чудо". Там очень реальные, очень современные, но очень чудесные истории. О чудесах, которые мы порой не замечаем, которые рядом с каждым из нас", – дополнил писатель.

Для самостоятельного чтения младшим школьникам Сергей Козлов предложил книгу Светланы Вьюгиной "Сибирский валенок". Она, кстати, входит в серию "Школьная библиотека". Помните, еще с советских времен знак "ШБ" означает качественную детскую литературу.

"Если захочется почитать и с детьми, и с пользой, то возьмите книгу автора многих фантастических историй, в том числе "Тайны третьей планеты", историй об Алисе Селезнёвой – Кира Булычева и откройте для себя этого автора с другой стороны. Не со стороны фантастического будущего, а со стороны нашего прошлого", - подчеркнул редактор.

Также он предложил книгу тюменской писательницы Натальи Корсак "Рождественский зу-зулёт", за которую она даже получила диплом Филофеевской премии. Это музыкальная сказка для взрослых детей и детей самых обычных, так определяет сама автор, пишет "Тюменская область сегодня".

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