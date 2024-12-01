Владимир Путин отметил заслуги тюменцев госнаградами
Общество, 18:21 30 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Государственными наградами отметил труд тюменцев президент России Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель убернатора Тюменской области, руководитель аппарата губернатора Тюменской области Ольга Мамонтова.
А также директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.