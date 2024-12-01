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Владимир Путин отметил заслуги тюменцев госнаградами

Общество, 18:21 30 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственными наградами отметил труд тюменцев президент России Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель убернатора Тюменской области, руководитель аппарата губернатора Тюменской области Ольга Мамонтова.

А также директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

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# Владимир Путин , государственные награды

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