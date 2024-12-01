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Тюменцы могут узнать, какие они - идеальные зимние каникулы

Общество, 10:03 31 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

РГО запустило акцию в социальной сети "Одноклассники". В сервисе "Идеи дня" появился конструктор "Мои идеальные зимние каникулы — это" от Русского географического общества.

Пользователи могут выбрать, с чем ассоциируется зима, и получить простые и интересные идеи, которые подскажут, как провести зимние каникулы.

В конструкторе собраны идеи на любой вкус: от прогулки по зимнему лесу до гастрономических путешествий и поездок в живописные регионы России. "Идеи дня" от РГО - здесь.

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# идеи , новогодние каникулы , Российское географическое общество

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