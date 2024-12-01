Тюменцы могут узнать, какие они - идеальные зимние каникулы
Общество, 10:03 31 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
РГО запустило акцию в социальной сети "Одноклассники". В сервисе "Идеи дня" появился конструктор "Мои идеальные зимние каникулы — это" от Русского географического общества.
Пользователи могут выбрать, с чем ассоциируется зима, и получить простые и интересные идеи, которые подскажут, как провести зимние каникулы.
В конструкторе собраны идеи на любой вкус: от прогулки по зимнему лесу до гастрономических путешествий и поездок в живописные регионы России. "Идеи дня" от РГО - здесь.