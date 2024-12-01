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МЧС призывает тюменцев соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков

Общество, 11:10 31 декабря 2024

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любое пиротехническое изделие несет в себе потенциальную опасность. Ожоги - самая распространенная травма при неосторожном обращении с салютами и фейерверками, предупреждает тюменцев МЧС России.

Также среди возможных последствий запуска пиротехники - взрывы, искры и разлетающиеся части, которые могут нанести вред окружающим или привести к пожару. Использование фейерверков, салютов, бенгальских огней в неустановленных местах только увеличивает этот риск.

Некоторые пиротехнические изделия при этом содержат токсичные вещества, а громкие звуки могут напугать и вызвать посттравматическое стрессовое расстройство, особенно у детей, пожилых и людей с нестабильной психикой.

Все фейерверки имеют разный уровень опасности. Некоторые из них предназначены только для профессионалов, использовать их самостоятельно нельзя, предупреждают спасатели.

Видео из официального ТГ-канала МЧС России

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# ГУ МЧС России , пиротехника , фейерверк

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