Тюменский кулинар поделился рецептом сладких новогодних шишек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пирожное "Шишки" может украсить любой новогодний стол. Приготовить его можно быстро, а с рецептом справится даже ребенок, считает тюменский кулинар и телеведущая Анастасия Семянива.

Для создания сладких шишек понадобится 400 гр готового бисквита - можно использовать как собственного приготовления, так и готовый из магазина. Его нужно нарезать как можно мельче, к этой массе добавить обычную или вареную сгущенку - 100-200 гр, 50-100 гр сливочного масла комнатной температуры, 2-3 столовые ложки какао. Если консистенция получается суховатая, можно добавить немного сливок 33 % жирности. Полученную массу хорошо перемешать.

После скатать шарики по 40-50 граммов ориентировочно и придать им форму высоких шишек. Далее закрыть их шоколадными кукурузными хлопьями или лепестками миндаля, имитируя поверхность настоящей шишки, а сверху посыпать сахарной пудрой.