Огнеборцы потушили вспыхнувший деревянный дом в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в нежилом деревянном доме на ул. Дальней ликвидировали тюменские огнеборцы вечером 31 декабря, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в одиннадцатом часу вечера.

На месте вызова работали 15 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано четыре единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 72 кв. метра. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.

За минувшие сутки в Тюменской области на водных объектах происшествий не зарегистрировано. На ликвидацию последствий ДТП пожарные привлекались девять раз. Зафиксировано шесть техногенных пожаров. Пять раз сотрудники МЧС оказывали помощь населению.