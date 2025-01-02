Мужчина погиб под колесами на трассе Тюмень - Екатеринбург

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 304 км федеральной автодороги Тюмень - Екатеринбург в ночь на 2 января.

Автомобиль "Шкода" наехал на мужчину, который, по предварительным данным, лежал на краю проезжей части. Личность погибшего установлена: ему 37 лет, регистрации не имеет. При себе у мужчины была только бутылка водки, сообщает Госавтоинспекция.

За рулем "Шкоды" находился 35-летний житель Тюмени. Все обстоятельства трагедии устанавливаю специалисты.