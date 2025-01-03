Тюменцам порекомендовали отключать голосовые помощники во время важных переговоров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует тюменцам быть осторожными при использовании голосовых помощников.

По его данным, в последние годы к крупным компаниям поступали претензии о том, что они записывают разговоры пользователей и передают данные в маркетинговые агентства.

"Проводилось исследование: ребята придумали несуществующий термин, создали под него сайт, и активно обсуждали его рядом с устройствами с голосовыми помощниками, после чего заметили, что этот сайт стал появляться в поисковых системах. Это подтверждает, что голосовые помощники могут фиксировать разговоры и использовать их для анализа", - рассказал Владимир Дащенко tmn.aif.ru.

Он советует во время конфиденциальных переговоров полностью отключать устройства. Они потенциально могут быть скомпрометированы.