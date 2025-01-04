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Кукольные представления и экскурсии ждут тюменцев в музее "Дом Машарова"

Общество, 13:03 04 января 2025

сообщество музея "Дом Машарова" ВКонтакте | Фото: сообщество музея "Дом Машарова" ВКонтакте

Насыщенную программу подготовил для тюменцев музей "Дом Машарова" в новогодние праздники. До 12 января жители областного центра могут посетить экскурсии, мастер-классы и другие активности, сообщает региональный департамент культуры.

Так, организаторы приглашают посетителей на кукольные представления, экскурсию о праздничных традициях начала XX века. Желающих ждет таинственное посещение музея при свете фонариков, а также мастер-классы, на которых можно создать подарок для себя и родных. Рождество в музее посетители проведут под звуки романсов и классических произведений.

Уточнить подробности программы можно по ссылке. Возрастное ограничение 12+

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