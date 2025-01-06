  • 6 января 20256.01.2025понедельник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Более 200 тысяч жителей Тюменской области стали волонтерами дорожной безопасности

Общество, 18:53 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тысяч жителей Тюменской области стали волонтерами дорожной безопасности за 2024 г. Дети и родители участвовали в мероприятиях региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает ведомство, благодаря этому удалось снизить детскую дорожную аварийность.

"В наступившем году Госавтоинспекция в Тюменской области продолжит поддерживать и развивать деятельность волонтеров дорожной безопасности, в том числе юных инспекторов движения, которых в нашем регионе более шести тысяч, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Эти ребята, а также волонтеры, наши настоящие помощники и их помощь неоценима в деле спасения жизней на дорогах".

В ведомстве отметили, что всем участникам мероприятий вручали тематические памятки, открытки, закладки, календари, которые изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Активные школьники соблюдают правила дорожного движения и призывают к этому детей, взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , детская безопасность , дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 05.01.2025Правила безопасности для ребенка в городе перечислил поисковик для жителей Тюмени
18:53 05.01.2025Более 200 тысяч жителей Тюменской области стали волонтерами дорожной безопасности
18:16 05.01.2025В Тюменской области инспекторы помогают водителям на федеральных трассах
17:35 05.01.2025В Тюменской области выбирают новый созыв Студенческого совета