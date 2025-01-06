Более 200 тысяч жителей Тюменской области стали волонтерами дорожной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тысяч жителей Тюменской области стали волонтерами дорожной безопасности за 2024 г. Дети и родители участвовали в мероприятиях региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает ведомство, благодаря этому удалось снизить детскую дорожную аварийность.

"В наступившем году Госавтоинспекция в Тюменской области продолжит поддерживать и развивать деятельность волонтеров дорожной безопасности, в том числе юных инспекторов движения, которых в нашем регионе более шести тысяч, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Эти ребята, а также волонтеры, наши настоящие помощники и их помощь неоценима в деле спасения жизней на дорогах".

В ведомстве отметили, что всем участникам мероприятий вручали тематические памятки, открытки, закладки, календари, которые изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Активные школьники соблюдают правила дорожного движения и призывают к этому детей, взрослых.