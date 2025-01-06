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Рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора покажут в прямом эфире

Общество, 13:52 06 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля покажут в прямом эфире, сообщает "Ростелеком".

Посмотреть прямой эфир можно будет на телеканалах "Тюменское время" и "Тобольское время", а также в аккаунтах этих телекомпаний в соцсетях и на сайте интернет-газеты "Тюменская область сегодня".

Трансляция Рождественского богослужения начнется 6 января в 23 часа 45 минут. Пользователи Wink.ru смогут посмотреть рождественское богослужение не только в прямом эфире, но и в записи.

Для проведения трансляций "Ростелеком" организовал оптоволоконную линию пропускной способностью 100 Мбит/c. Видеопоток будет передаваться в цифровом формате по защищенным каналам связи.

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# рождество , Ростелеком , трансляция

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