Рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора покажут в прямом эфире

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рождественское богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля покажут в прямом эфире, сообщает "Ростелеком".

Посмотреть прямой эфир можно будет на телеканалах "Тюменское время" и "Тобольское время", а также в аккаунтах этих телекомпаний в соцсетях и на сайте интернет-газеты "Тюменская область сегодня".

Трансляция Рождественского богослужения начнется 6 января в 23 часа 45 минут. Пользователи Wink.ru смогут посмотреть рождественское богослужение не только в прямом эфире, но и в записи.

Для проведения трансляций "Ростелеком" организовал оптоволоконную линию пропускной способностью 100 Мбит/c. Видеопоток будет передаваться в цифровом формате по защищенным каналам связи.