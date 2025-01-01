Проблемы энергоэффективности обсудили на научной конференции в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности в таких направлениях, как архитектура и строительство, машиностроительное производство, теплоэнергетика, химическое производство, экологическая и промышленная безопасность, электроэнергетика и электротехника обсудили в Тюмени. Научно-практическая конференция "Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе" объединила более 300 экспертов из российских регионов и зарубежья, пишет "Тюменская область сегодня".

На шести тематических секциях заслушали более 150 докладов студентов, аспирантов, ученых и специалистов из 20 регионов России, также из Узбекистана и Вьетнама. Тематика докладов была связана с вопросами энергообеспечения и повышения энергоэффективности во всех отраслях деятельности. Лучшие доклады отмечены дипломами и ценными призами. По результатам мероприятия были опубликованы два сборника материалов конференции.

По словам организаторов, конференция вызвала особый интерес у профильных вузов и научных организаций. В последние годы заметна тенденция к расширению географии в сторону восточноазиатских стран. Это обусловлено изменениями в геополитических условиях.