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192 обращения поступило в Тюменский центр медицины катастроф в праздники

Общество, 11:18 11 января 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

192 обращения поступило в Тюменский территориальный центр медицины катастроф в период новогодних праздников. Центр работал в усиленном режиме, обеспечивая экстренную медицинскую помощь жителям региона, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Поводом для обращений являлись как консультации специалистов медицинских организаций Тюмени и области, так и согласование тактики лечения пациентов.

Так, 7 января с месторождения в Уватском районе была проведена авиаэвакуация с использованием вертолета МИ-8. Медицинская бригада Центра доставила женщину в хирургическое отделение областной больницы №3 Тобольска.

За период новогодних праздников сотрудники ТЦМК совершили 35 выездов на реанимобилях скорой медицинской помощи. Сосудистые хирурги Центра провели экстренную операцию 47-летнему мужчине в Заводоуковске. Оперативное вмешательство было выполнено на нижней конечности.

Также неотложная хирургическая помощь потребовалась 46-летнему жителю Аромашевского района, который находился в жизнеугрожающем состоянии из-за желудочно-кишечного кровотечения. Благодаря своевременной помощи медиков жизнь пациента была спасена. Специалисты ТЦМК выполнили сложную операцию – резекцию желудка.

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# центр медицины катастроф

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