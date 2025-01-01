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Тюменка вошла в число победителей всероссийского конкурса наставников

Общество, 15:47 12 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия

Педагог дополнительного образования тюменского детско-юношеского центра "Вероника" Галина Тимошенко вошла в число победителей всероссийского конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Фестиваль наставников" собрал не только участников конкурса, но и экспертов, среди которых спортсмен и тренер Владислав Третьяк, политолог и журналист Александр Асафов, вице-президент Российской академии образования, учёный, педагог и психолог Виктор Басюк и многие другие.

В ходе лекций, дискуссий и встреч участники фестиваля получили возможность обменяться опытом и сформировать сообщество наставников России.

Отметим, всего награды получили 50 талантливых наставников, и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России.

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# наставничество

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