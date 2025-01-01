Тюменца отправили в колонию за организацию наркопритона
Происшествия, 13:41 13 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Два с половиной года лишения свободы получил тюменец, устроивший наркопритон в своей квартире на ул. Холодильной областного центра.
В суде установлено, что с января 2024 года 59-летний мужчина принимал дома гостей, делившихся с ним синтетическими наркотиками.
Деятельность тюменца полиция пресекла 1 апреля. Как отметили в прокуратуре области, мужчина совершил преступление в период досрочного освобождения. Ранее он был осуждён за фиктивную регистрацию мигрантов.