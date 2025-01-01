Ключевые дополнения народной программы "Единой России" касаются поддержки участников СВО

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Приоритеты законодательной работы "Единая Россия" отражены в народной программе партии, изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сообщает пресс-служба "Единой России".

"Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный президентом Год Защитника Отечества", - напомнил он.

Первоочередной задачей Владимир Якушев назвал расширение правовых оснований для получения статуса ветерана боевых действий и распространение его на тех, кто сражается с врагом в Курской области.

"Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идёт работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО", - сказал Владимир Якушев.

Также на Съезде партии президент России поставил задачу по укреплению суверенитета страны, её экономическому и технологическому развитию. По словам Владимира Якушева, совершенствование законодательства в сфере социальной политики продолжится. Вместе с профильными министерствами будет вестись работа над выполнением нацпроектов и обеспечением правовых решений для их качественной реализации.

В числе приоритетов фракции партии – борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе, в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод "периода охлаждения" при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы; обязывающий кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.

Кроме того, законопроект предлагает ограничить зачисление крупных сумм от 50 тысяч рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт - сегодня это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

В сфере молодёжной политики "Единая Россия" планирует внести законопроект, посвящённый профилактике травли подростков, в том числе, в социальных сетях, школах, интернете. И ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается.

Кроме того, "Единая Россия" обеспечит продление маткапитала – соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению президента будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет 900 тысяч рублей.

Также "Единая Россия" разработала документы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса, борьбы, в том числе, с иностранным вмешательством и иноагентами. Работа над ними будет идти в весеннюю сессию.