В Тюменской области построят и заменят около 200 км сетей водоснабжения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 км сетей водоснабжения и водоотведения построят в Тюменской области в 2025 году. Будут отремонтированы канализационные очистные станции в селах Казанское и Абатское, продолжится строительство канализационных очистных сооружений в Упорово, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, начнётся строительство КОС в селе Юргинское и водопровода в Ялуторовске на участках для многодетных семей.

Вместе с тем, за 2024 году в регионе построили и обновили 300 км сетей водоснабжения и водоотведения. В том числе были задействованы средства Фонда развития территорий.

Коммунальные службы завершили работы на 138 объектах. Проведена реконструкция станции водоподготовки в Упорово, в Тобольске на левом берегу реки Иртыш построили сливную станцию, которая соединена с городскими сетями дюкером. В Абатском, Вагайском, Ишимском, Тобольском, Уватском, Упоровском и Ялуторовском районах установили 24 павильона питьевой воды.

В работе реконструкция Метелевского водозабора и очистных сооружений канализации в Тюмени.

Качество водоснабжения и водоотведения за 2024 год улучшили для 40 тыс. 675 жителей Тюменской области.