В Омутинском районе начали подготовку крещенской купели

| Фото: из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова

Крещенскую купель подготовят в с. Омутинском. Безопасный доступ к ней, а также к палаткам для переодевания обеспечат всем желающим, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"На площадке организуют освещение в ночное время. Понимая важность традиций и веры для жителей, призываю все службы к активной подготовке к празднику, чтобы этот день прошёл торжественно и безопасно", - подчеркнул глава района.

Он заверил, что купель подготовят своевременно с учетом особенностей местности, требований безопасности и традиций православия.