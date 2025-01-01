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В Омутинском районе начали подготовку крещенской купели

Общество, 12:14 15 января 2025

из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова

Крещенскую купель подготовят в с. Омутинском. Безопасный доступ к ней, а также к палаткам для переодевания обеспечат всем желающим, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"На площадке организуют освещение в ночное время. Понимая важность традиций и веры для жителей, призываю все службы к активной подготовке к празднику, чтобы этот день прошёл торжественно и безопасно", - подчеркнул глава района.

Он заверил, что купель подготовят своевременно с учетом особенностей местности, требований безопасности и традиций православия.

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# Крещение , купание , Омутинский район

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