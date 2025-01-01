Программу материнского капитала в России продлили до 2030 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года приняли депутаты Госдумы РФ в первом чтении. На текущий момент данный проект охватил более 14 млн семей, сообщает Минтруд РФ.

"В настоящее время действие программы распространяется до 31 декабря 2026 года включительно. Материнский капитал — ключевая демографическая мера поддержки семей с детьми, которая позволила существенно увеличить число рождения вторых и последующих детей. Минтрудом России по поручению президента разработан законопроект о продлении действия программы материнского капитала на период до 2030 года", — сказал замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рублей.

"Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рублей, если до этого не получали сертификат. После принятия этого закона еще около пяти миллионов российских семей получат право на материнский капитал", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.