Тюменская область вошла в топ-15 конкурса в сфере компьютерной грамотности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-15 участников номинации "Самый активный регион" Всероссийского конкурса по изучению компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2024".

Тюменцы представили 67 работ, среди которых заявки от выпускников, слушателей курсов "Расширяя горизонты", сообщает пресс-служба областного департамента информатизации.

Напомним, что в 2023 году Слинкина Елена из Тюмени заняла 2 место в номинации "Я интернет-звезда". А тоболячка Наталья Пангина в 2022 году заняла первое место в этой же номинации. При оценке учитывается активность аккаунтов в соцсетях и количество подписчиков. Авторы делятся опытом и советами по продвижению, планами и впечатлениями с начинающими.

Всего в этом году на конкурс поступило более 4 тыс. 970 заявок. Больше всего - в номинациях "Мои интернет-достижения" — 87,2 %; "Семейная интернет-история" — 5,8 %; "Моя общественная интернет-инициатива" — 3 %; "Я интернет-звезда" — 2,5 %; "Мои авторские разработки" — 1,5 %.

Работы конкурсантов размещены на сайте azbukainterneta.ru.