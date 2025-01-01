Для Тюменской области снизили коэффициент расчета ОСАГО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Территориальный коэффициент расчета стоимости ОСАГО снизили для Тюменской области. В Тюмени его уменьшили с 1,8 до 1,7, в других населенных пунктах региона – с 1,08 до 1,07. Это может удешевить полисы автогражданской ответственности.

"Банк России проанализировал соотношение объемов выплат по ОСАГО и собранных премий, а также другие показатели деятельности страховщиков и выявил возможность снижения территориального коэффициента в некоторых регионах. Можно предположить, что теперь стоимость полиса для законопослушных водителей в Тюмени пусть незначительно, но снизится. Кроме того, не стоит забывать, что на рынке присутствует конкуренция за хорошего клиента, поэтому страховщикам просто невыгодно повышать цену полиса", – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Отметим, что значение показателя регулятор снизил для 21 территории, где они были выше среднероссийских. Еще для 18 – его повысили. Изменения вступят в силу с 27 января.

По данным регулятора, за 2024 год жители Тюменской области оформили 489 тыс. договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Тюмени составила 9 тыс. 410 рублей, в других городах и районах области – 5 тыс. 802 рубля.